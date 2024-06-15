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Daily Faceoff назвал игроков текущего финала НХЛ, которые могут войти в Зал славы

Пять североамериканских журналистов Daily Faceoff составили списки игроков текущего финала Кубка Стэнли, которые в будущем могут войти в Зал хоккейной славы.

Лидерами голосования оказались российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, капитан «пантер» Александр Барков, а также лидеры «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Их отметили все участники опроса.

Трое назвали опытного нападающего «Ойлерз» Кори Перри и форварда «Флориды» Мэттью Ткачука.

Среди прочих в списке кандидатов в Зал славы оказались защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, игрок «пантер» Густав Форслинг и главный тренер Пол Морис.

Напомним, сейчас счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» — 3-0. Следующий матч соперников состоится в Канаде 16 июня в 3:00 мск.