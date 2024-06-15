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Главный тренер «Эдмонтона»: надеюсь, Хайман напишет сборник рассказов о нашем камбэке

Главный тренер «Эдмонтона»: надеюсь, Хайман напишет сборник рассказов о нашем камбэке
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о настрое команды перед четвёртым матчем финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Надеюсь, Зак Хайман сможет написать об этом сборник рассказов, когда всё будет сказано и сделано. Я думаю, что это отличная возможность для нас, и, как я уже говорил, мы собираемся это сделать. У этой команды есть большая уверенность в себе, и они не впадают в панику», — приводит слова Ноблоха пресс-служба «Ойлерз».

Отметим, что Хайман является не только хоккеистом, но и успешным писателем, автором нескольких детских бестселлеров и обладателем наград.

Напомним, сейчас «Эдмонтон» уступает в серии со счётом 0-3. Следующий матч соперников состоится 16 июня в Канаде. Начало — в 3:00 мск.

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