Вице-президент КХЛ Каменский: минскому «Динамо» нужны такие ветераны, как Шипачёв

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил обмен нападающего Вадима Шипачёва в минское «Динамо».

«Минское «Динамо» играло в плей-офф в прошлом сезоне. Молодая команда, много юных хоккеистов, им как раз нужны такие как Шипачёв ветераны. Он хороший игрок, не забывайте, он был лучшим у нас в лиге. Поэтому его опыт как раз пригодится игрокам минского «Динамо», — приводит слова Каменского LiveResult.

Напомним, Шипачёв перешёл в белорусский клуб в результате сделки с «Ак Барсом», в составе котрого выступал с 2022 года. За игрока казанская команда получила денежную компенсацию. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 67 матчей, в которых он забил 14 голов и отдал 32 результативные передачи, набрав в общем 46 очков.