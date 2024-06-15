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«Филадельфия» подписала контракт с латвийским нападающим Аболсом

«Филадельфия» подписала контракт с латвийским нападающим Аболсом
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Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» подписал соглашение с латвийским нападающим Родриго Аболсом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон, по нему он получит $ 775 тыс.

С 2020 года 28-летний форвард играл в Шведской хоккейной лиге, где он выступал в составе «Эребру» и «Рёгле». В сезоне-2023/2024 Аболс провёл 50 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков. Всего за карьеру в лиге на его счету 266 встреч и 163 (85+78) балла за результативность.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ «Филадельфия» не смогла пробиться в плей-офф, заняв по итогам регулярного чемпионата 11-е место в Восточной конференции с 87 очками.

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