Форвард «Северстали» Аймурзин: текущий финал Кубка Стэнли похож на финал Кубка Гагарина

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин назвал сходства между текущим финалом плей-офф НХЛ с финалом Кубка Гагарина — 2024.

«Хотелось бы, чтобы обе команды боролись и было 2-2 в серии. 0-3 пока не очень интересно. «Эдмонтон» много моментов создаёт и не забивает. «Флорида» пользуется любым шансом. «Ойлерз» надо прервать эту нить и начать забивать. Тяжело бороться, когда идёт у соперника. В четвёртом матче надо всё забыть и перестроиться.

Похоже на финал Кубка Гагарина. «Локомотив» доминировал, а забивала «Магнитка». То же самое сейчас происходит в НХЛ.

Как мне выступление Макдэвида? Пока он не так много забивает в плей-офф, но он и лидеры команды всё равно делают своё дело. «Пантерз» знают, что делать на льду, и чётко выполняют свой план. Надеюсь, четвёртый матч «Эдмонтон» зацепит, чтобы было интересно смотреть. Хочется, чтобы немного поборолись, но и хочется, чтобы наши ребята выиграли Кубок Стэнли. В общем, в четвёртом матче любой расклад будет приятен, что «Эдмонтон» выиграет, что «Флорида», — приводит слова Аймурзина Legalbet.