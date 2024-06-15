Вераге — о заявлениях игроков «Ойлерз»: пусть говорят, что хотят, мы фокусируемся на игре

Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге высказался о заявлениях игроков «Эдмонтон Ойлерз» перед четвёртой игрой финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Мы не зацикливаемся на том, что они говорят. Они могут говорить всё, что хотят. Мы просто фокусируемся на том, что должны делать», — приводит слова Вераге журналист ESPN Грег Вышински в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 0-3 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Лишь раз в истории НХЛ уступающей команде удавалось отыграться с такой разницы в счёте в завершающей стадии плей-офф.

Следующий матч соперников состоится 16 июня в Канаде. Начало — в 3:00 по московскому времени.