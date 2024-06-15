«Даже кофе не нужен». Главный тренер «Флориды» — о состоянии перед матчем с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис поделился эмоциями перед четвёртым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Ты просыпаешься и понимаешь, что этим утром вам даже кофе не нужен», — приводит слова Мориса журналист Дэвид Дворк в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 0-3 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Первый матч «пантеры» выиграли 3:0, второй — 4:1, третий — 4:3.

Лишь раз в истории НХЛ уступающей команде удавалось отыграться с такой разницы в счёте в завершающей стадии плей-офф.

Следующая встреча соперников состоится 16 июня на домашнем льду «Ойлерз» в Канаде. Начало — в 3:00 мск.