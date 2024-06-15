Вайсфельд: если Радулову удастся просто сохранить свой уровень — это уже будет хорошо

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в «Локомотив».

«Я так скажу: то, что Радулов при соответствующем желании не останется без работы, было просто очевидно. Вопрос заключался только в том, где он будет играть и за какие деньги. Видимо, предложение Ярославля больше всего удовлетворило требования игрока. Второй момент касается разговоров о том, подойдёт ли игрок той или иной команде. На мой взгляд, Александр Радулов относится к категории хоккеистов, которые подойдут любому клубу. В его случае стиль роли не играет, он в любых условиях лидер.

Единственный минус Александра — его возраст. В его годы вряд ли игроки становятся лучше, но, если ему удастся просто сохранить свой уровень — это уже будет хорошо», — приводит слова Вайсфельда «Российская газета».