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Барков — об игре в финале Кубка Стэнли: хочется жить моментом

Барков — об игре в финале Кубка Стэнли: хочется жить моментом
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Нападающий и капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался об ощущениях от игры в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Каждый божий день ты просыпаешься и хочешь жить настоящим моментом», — приводит слова Баркова журналистка Кэти Энглсон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 0-3 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Первый матч «пантеры» выиграли 3:0, второй — 4:1, третий — 4:3.

Лишь раз в истории НХЛ уступающей команде удавалось отыграться с такой разницы в счёте в завершающей стадии плей-офф.

Следующая встреча соперников состоится 16 июня, на домашнем льду «Ойлерз» в Канаде. Начало — в 3:00 по московскому времени.

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