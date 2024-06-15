«Потрясающая возможность после того, что мы прошли». Защитник «Флориды» — о финале КС

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад заявил, что команда должна использовать возможность закончить финальную серию плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» в четырёх матчах.

«Это потрясающая возможность после всего, через что мы прошли. Мы должны пойти и воспользоваться ею», — приводит слова Экблада журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-0 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Первый матч «пантеры» выиграли 3:0, второй — 4:1, третий — 4:3.

Лишь раз в истории НХЛ уступающей команде удавалось отыграться с такой разницы в счёте в завершающей стадии плей-офф.

Следующая встреча соперников состоится 16 июня. Начало — в 3:00 мск.