Стали известны сочетания звеньев «Флориды» на четвёртый матч с «Эдмонтоном»

Журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал сочетания звеньев «Флориды Пантерз» на утренней раскатке перед четвёртым матчем финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».
Родригес — Барков — Райнхарт
Вераге — Беннет — Ткачук
Луостаринен — Лунделль — Тарасенко
Лоренц — Стенлунд — Окпосо
Форслинг — Экблад
Миккола — Монтур
Экман-Ларссон — Куликов
Бобровский
Столарз
Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-0 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли.
Первый матч «пантеры» выиграли 3:0, второй — 4:1, третий — 4:3.
Лишь раз в истории НХЛ уступающей команде удавалось отыграться с такой разницы в счёте в завершающей стадии плей-офф.
Четвёртая встреча соперников состоится 16 июня. Начало — в 3:00 мск.