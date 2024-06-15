Стали известны сочетания звеньев «Флориды» на четвёртый матч с «Эдмонтоном»

Журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал сочетания звеньев «Флориды Пантерз» на утренней раскатке перед четвёртым матчем финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

Родригес — Барков — Райнхарт

Вераге — Беннет — Ткачук

Луостаринен — Лунделль — Тарасенко

Лоренц — Стенлунд — Окпосо

Форслинг — Экблад

Миккола — Монтур

Экман-Ларссон — Куликов

Бобровский

Столарз

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-0 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Первый матч «пантеры» выиграли 3:0, второй — 4:1, третий — 4:3.

Лишь раз в истории НХЛ уступающей команде удавалось отыграться с такой разницы в счёте в завершающей стадии плей-офф.

Четвёртая встреча соперников состоится 16 июня. Начало — в 3:00 мск.