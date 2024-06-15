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Главный тренер «Эдмонтона» высказался об отсутствии голов Драйзайтля в финале плей-офф НХЛ

Главный тренер «Эдмонтона» высказался об отсутствии голов Драйзайтля в финале плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался об игре одного из лидеров команды Леона Драйзайтля перед четвёртым матчем финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Я видел, что Леон явно может играть лучше, но сказать, что он играет плохо, было бы крайне несправедливо. Я думаю, он очень помогает», — приводит слова Ноблоха ESPN.

Драйзайтль является лидером по голам «Ойлерз» в текущем плей-офф. На его счету 10 заброшенных шайб в 21 матче. Лучшему снайперу канадского клуба пока не удалось отличиться в завершающем раунде Кубка Стэнли.

Напомним, сейчас «Эдмонтон» уступает в серии со счётом 0-3.

Следующий матч соперников состоится в ночь с 15 на 16 июня в Канаде. Начало — в 3:00 мск.

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