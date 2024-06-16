«Эдмонтон» — «Флорида»: текстовая трансляция матча финала плей-офф НХЛ начнётся в 3:00

В ночь с 15 на 16 июня в рамках решающего раунда плей-офф НХЛ четвёртый матч серии проведут команды «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз». Соперники будут играть на стадионе «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада). Начало — в 3:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-0 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Первый матч «пантеры» выиграли всухую — 3:0, второй — 4:1, а третий с минимальной разницей в счёте — 4:3.

Лишь раз в истории НХЛ уступающей команде удавалось отыграться с такой разницы в счёте в завершающей стадии плей-офф.

Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

«Флорида» второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли. В серии первого раунда одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4-1, во втором раунде — над «Бостон Брюинз» — 4-2, в финале конференций обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шести матчах.