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Кожевников — о словах Йортикки: финны всегда были недовольны, что мы их научили играть

Кожевников — о словах Йортикки: финны всегда были недовольны, что мы их научили играть
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на слова финского тренера Ханны Йортикки о падении уровня финского хоккея после ухода из КХЛ.

«Конечно, не согласен с ним. Это они должны радоваться, что ушли от нас. Там хорошая команда, игроки, но не зря мы их в КХЛ учили играть. Однако они начали играть нормально только тогда, когда русские к ним приехали. Финны всегда были недовольны, что мы их научили играть и всё время драли, как всех дворовых коз. Это их дело, что они от нас побежали, всё-таки политика и правительство. Финны обычно всегда были недовольны, когда у нас играли. Что здесь сказать? Негодяи конченые!

Хорошо ли, что «Йокерит» от нас ушёл? Естественно. Баба с возу — кобыле легче. Это они здесь играли, тренировались. Финны благодаря нам стали чемпионами мира и олимпийскими чемпионами за счёт тех игроков, которые играли у нас в КХЛ», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

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