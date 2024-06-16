Тарасенко вышел на 11-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко, для которого этот матч стал 118-м в карьере в плей-офф НХЛ.
По этому показателю он вышел на 11-е место среди российских игроков, сравнявшись с Вячеславом Козловым. Следующей целью Тарасенко является Алексей Ковалёв, на счету которого 123 матча в плей-офф НХЛ.
В нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 21 матче плей-офф НХЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
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