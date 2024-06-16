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Тарасенко забил во втором матче подряд в финале плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В составе «Флориды» одну шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко и сократил отставание в счёте. Отметим, россиянин забил во втором матче подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 21 матче плей-офф НХЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Тарасенко провёл 118 матчей, в которых записал в свой актив 49 голов и 24 результативные передачи.