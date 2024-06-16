Сергей Бобровский впервые в финале Кубка Стэнли пропустил три шайбы в одном периоде

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В этой встрече вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил три шайбы за один период. Для россиянина это первый матч в текущем розыгрыше финала Кубка Стэнли с тремя пропущенными голами в рамках одной двадцатиминутки.

Сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-0 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

«Флорида» второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли. В серии первого раунда одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4-1, во втором раунде — над «Бостон Брюинз» — 4-2, в финале конференций обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шести матчах.

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