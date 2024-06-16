Коннор Макдэвид забил первый гол в финале плей-офф НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. В составе «Эдмонтона» одну из шайб забросил канадский нападающий Коннор Макдэвид. Для него этот гол стал первый в финале плей-офф НХЛ.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Макдэвид принял участие в 22 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 30 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету канадца 71 матч, в которых он забил 35 голов и сделал 76 результативных передач.

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