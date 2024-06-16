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Коннор Макдэвид забил первый гол в финале плей-офф НХЛ

Коннор Макдэвид забил первый гол в финале плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. В составе «Эдмонтона» одну из шайб забросил канадский нападающий Коннор Макдэвид. Для него этот гол стал первый в финале плей-офф НХЛ.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Макдэвид принял участие в 22 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 30 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету канадца 71 матч, в которых он забил 35 голов и сделал 76 результативных передач.

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