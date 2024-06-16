Макдэвид побил бомбардирский рекорд Малкина в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев. В этой встрече канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил гол и сделал две результативные передачи.

Таким образом, он набрал 37 очков в одном сезоне плей-офф НХЛ и побил рекорд российского нападающего Евгения Малкина по количеству очков в плей-офф среди действующих игроков. В 2009 году форвард «Питтсбург Пингвинз» набрал 36 очков.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Макдэвид принял участие в 22 матчах, в которых записал на свой счёт шесть голов и 31 результативную передачу.

Материалы по теме Коннор Макдэвид забил первый гол в финале плей-офф НХЛ

Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ