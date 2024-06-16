После 3-х поражений подряд по ходу сезона «Эдмонтон» выигрывал минимум 5 матчей кряду

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».

«Эдмонтон» сумел одержать первую победу в финальной серии после трёх подряд проигранных матчей. По ходу текущего сезона под руководством Криса Ноблоха «Ойлерз» всегда выдавали победные серии после трёх проигранных матчей кряду. Таких случаев по ходу регулярного сезона было три. «Эдмонтон» выдавал пятиматчевые, восьмиматчевые и 16-матчевые победные серии после трёх поражений кряду.

Фото: Sportsnet

Пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня.