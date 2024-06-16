Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

После 3-х поражений подряд по ходу сезона «Эдмонтон» выигрывал минимум 5 матчей кряду

После 3-х поражений подряд по ходу сезона «Эдмонтон» выигрывал минимум 5 матчей кряду
Комментарии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».

«Эдмонтон» сумел одержать первую победу в финальной серии после трёх подряд проигранных матчей. По ходу текущего сезона под руководством Криса Ноблоха «Ойлерз» всегда выдавали победные серии после трёх проигранных матчей кряду. Таких случаев по ходу регулярного сезона было три. «Эдмонтон» выдавал пятиматчевые, восьмиматчевые и 16-матчевые победные серии после трёх поражений кряду.

Фото: Sportsnet

Пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
Материалы по теме
Безумные 8:1 в финале НХЛ! Макдэвид превзошёл Гретцки, а «Эдмонтон» уничтожил «Флориду»
Безумные 8:1 в финале НХЛ! Макдэвид превзошёл Гретцки, а «Эдмонтон» уничтожил «Флориду»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android