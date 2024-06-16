Потапов — о шансах «Амура» выиграть Кубок Гагарина в 2026 году: это реально

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов оценил возможность того, что хабаровский «Амур» может выиграть главный трофей КХЛ в 2026 году.

— Известно, что перед «Амуром» стоит задача выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. На ваш взгляд, это реально?

— Реально. Год-два назад я посмеивался от этой новости. Но сейчас предложение для Александра Радулова на большие деньги говорит, что в хабаровском клубе подходят серьёзно. Есть и ребята, вокруг которых можно строить команду. И в плей-офф «Амур» дал достойный бой будущему чемпиону – всё могло разрулиться по-другому. Поэтому я верю в команду. Если «Амур» выйдет в финал конференции, это будет не сенсация, но переворот в области хоккея и огромная победа Дальнего Востока. Ребятишки пойдут на хоккей, а это главная задача.

— С этим составом и тренерским штабом «Амур» способен решать такие задачи?

— Безусловно. Как я понимаю, в команду ещё приедут иностранцы. Есть отличная вратарская линия. Андрей Мартемьянов – опытный тренер, и при этом продолжает учиться, делает правильные выводы. И очень тяжело играть в Хабаровске против ребят с тиграми на груди, — приводит слова Потапова «РБ Спорт».