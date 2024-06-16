Щитов: удивился бы, если бы в КХЛ приехал хоккеист НХЛ уровня Кузнецова или Ничушкина

Известный в прошлом защитник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов рассказал, приезд какого игрока в лигу мог бы его удивить.

«Ни один трансфер в КХЛ не удивил, никак не тронул. Все игроки в нашем чемпионате переходят из одной команды в другую, варятся в одном котле.

Если бы приехал какой-то новый, интересный игрок с опытом НХЛ, то меня бы это удивило. Ничего удивительного пока нет, все команды примерно равны. Приезд какого игрока мог бы меня удивить? Хоккеист уровня Кузнецова или Ничушкина, который играл бы там на ведущих ролях.

Как Ковальчук в своё время приехал. Кузнецову пока рано думать о возвращении. Нужно все силы отдать и играть там», — приводит слова Щитова Legalbet.