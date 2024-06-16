Ткачук — о возможности выиграть Кубок Стэнли дома: мы в невероятном положении
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук после поражения от «Эдмонтон Ойлерз» (1:8) в четвёртом матче серии финала плей-офф НХЛ высказался о возможности выиграть Кубок Стэнли на домашней арене в Санрайзе.
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5) 2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5) 2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5) 3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5) 4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5) 5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5) 6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3) 7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5) 8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)
«Мы сейчас в невероятном положении. Мы приехали сюда и, несмотря на всё это безумие, смогли забрать одну победу. Теперь мы возвращаемся домой [играть] перед нашими невероятными фанатами. Они так рады нас видеть, а мы очень рады снова выступить перед ними», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, сейчас «пантеры» ведут в серии со счётом 3-1 и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.
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