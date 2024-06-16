Ткачук — о возможности выиграть Кубок Стэнли дома: мы в невероятном положении

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук после поражения от «Эдмонтон Ойлерз» (1:8) в четвёртом матче серии финала плей-офф НХЛ высказался о возможности выиграть Кубок Стэнли на домашней арене в Санрайзе.

«Мы сейчас в невероятном положении. Мы приехали сюда и, несмотря на всё это безумие, смогли забрать одну победу. Теперь мы возвращаемся домой [играть] перед нашими невероятными фанатами. Они так рады нас видеть, а мы очень рады снова выступить перед ними», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сейчас «пантеры» ведут в серии со счётом 3-1 и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.