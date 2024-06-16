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Кожевников: до того, чтобы стать величайшим, Сергею Бобровскому остался один матч

Кожевников: до того, чтобы стать величайшим, Сергею Бобровскому остался один матч
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, скажется ли на Сергее Бобровском разгромное поражение от «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:8 в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

— На ваш взгляд, может ли разгром психологически сказаться на Бобровском?
— Да нет, психика нормально. Если читаете все интервью в ходе сезона, про Бобровского говорят, что психика у него очень хорошая. Мало у кого такая есть.

До того, чтобы взять Кубок и стать величайшим, Бобу остался один матч. Так что, я думаю, соберётся Сергей. Там же 80% от него зависит. И по другим матчам видно, что он тащит – и каменная стена стоит. Даже не каменная – титановая стена! Так что вся надежда на него. Защита у «Флориды», стоит сказать, допускает много ошибок. Но Сергей просто чудеса творит, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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