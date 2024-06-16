Форвард «Эдмонтона» Хайман — о 8:1 с «Пантерз»: если добавим ещё, у нас будет хороший шанс

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман прокомментировал разгромную победу над «Флоридой Пантерз» (8:1) в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

«Удивительно, что может случиться, когда ты не коришь себя. Они — одна из лучших команд, с которыми мы играли, в том, что касается умения не вставлять себе палки в колёса, не давать вам шанса воспользоваться их ошибками. Я думаю, что это благодаря тому, что они играли в финале в прошлом году, и это говорит о том, как круто иметь такой опыт. Я думаю, мы поднажали, и, если мы сможем добавить ещё, сократить количество своих ошибок, а также будем владеть шайбой, у нас будет хороший шанс», — приводит слова Хаймана пресс-служба НХЛ.

Напомним, сейчас канадский клуб уступает в серии со счётом 1-3. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.