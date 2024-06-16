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Плющев раскритиковал трансферную политику «Ак Барса»

Плющев раскритиковал трансферную политику «Ак Барса»
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев считает, что отказ от Шипачёва и Радулова может сыграть против «Ак Барса».

— Какой из звёздных переходов вас больше удивил — Радулова в «Локомотив» или Шипачёва в минское «Динамо»?
— Оба этих перехода неожиданные и интересные, но в данной ситуации шокирует, скорее, не Минск или Ярославль, а Казань.

При той бедности трансферного рынка, который мы видим в последние годы, «Ак Барс» размахивает шашкой направо и налево. Да, Радулову и Шипачёву — не двадцать и не тридцать лет, но всё равно по меркам КХЛ это элитные мастера. Если правильно выстраивать команду, то каждый из них может стать лидером и примером для молодёжи. Такие мастера в КХЛ в большом дефиците!

Тем не менее новый тренерский штаб Казани, даже не пытаясь что-то пояснить, отказывается от их услуг. Это очень рискованное решение, которое тренеры берут на себя и которое по ходу сезона может сыграть против них, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

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