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Daily Faceoff: Набоков и ещё двое россиян в топ-10 возрастных проспектов драфта НХЛ — 2024

Daily Faceoff: Набоков и ещё двое россиян в топ-10 возрастных проспектов драфта НХЛ — 2024
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Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис опубликовал рейтинг лучших возрастных проспектов предстоящего драфта — 2024. В него вошли два российских голкипера — Илья Набоков и Павел Мойсевич, а также нападающий Илья Иванцов.

Целиком топ-10 выглядит так:
1. Ессе Пулккинен, 19 лет, защитник, Финляндия.
2. Илья Набоков, 21 год, вратарь, Россия.
3. Энтони Романи, 18 лет, правый нападающий, Канада.
4. Нейт Месски, 19 лет, защитник, Канада.
5. Остин Бёрневик, 19 лет, правый нападающий, США.
6. Павел Мойсевич, 19 лет, вратарь, Россия.
7. Лукаш Матеча, 19 лет, вратарь, Чехия.
8. Ондржей Бехер, 20 лет, центральный нападающий, Чехия.
9. Тэннер Адамс, 18 лет, правый нападающий, США.
10. Илья Иванцов, 21 год, центральный нападающий, Россия.

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