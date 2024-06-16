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Нападающий Светлаков рассказал, почему выбрал «Трактор» после ухода из ЦСКА

Нападающий Светлаков рассказал, почему выбрал «Трактор» после ухода из ЦСКА
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Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков рассказал о переходе в челябинский клуб и общении с новым главным тренером Бенуа Гру.

— Ты общался с Бенуа Гру? Ты сказал, что обсуждал свою роль в команде с генменеджером, а вот с новым тренером?
— Был диалог, да, видеозвонок получасовой через переводчика. Стандартный ознакомительный разговор, познакомились, а все остальные вещи, сказал, мы в августе обкатаем. Пока просматривает видеоматериалы, которые предоставляли, ему тоже куча работы сейчас предстоит.

— Ты сказал, что роль тебе уже какую-то определили? Как они и написали, «хранитель чемпионского духа и трехкратный обладатель Кубка», то есть, грубо говоря, тот, кто должен добавить это в раздевалке.
— Ну, не то чтобы определили, говорят, что зависит всё от меня, на какую роль наиграю. Алексей Волков (генменеджер «Трактора». — Прим. «Чемпионата») говорил, что они хотят создать чемпионскую команду, не просто собрать кого-то, поиграть и разойтись. Мне понравились задачи, которые они ставят, непосредственно состав, который набирается, плюс тренерский штаб сейчас новый. То есть абсолютно всё по-новому для меня, это очень интересно, и это большая ответственность. Как говорится, не ударить в грязь лицом, — сказал Светлаков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

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