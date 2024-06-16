Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал игру капитана «Флориды» Александра Баркова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

— Как оцените игру Александра Баркова?

— Капитан команды. Не просто так же игрока делают капитаном! Он замечательный сезон проводит.

Бывают такие игры, как сегодня. Сейчас игроки «Флориды» ещё заведутся. Два дня у них ещё есть, чтобы отдохнуть. Так что посмотрим, что будет в следующем матче. Но я думаю, что «Флорида» достойна взять кубок. И Тарасенко, и Куликов тоже, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, сейчас «пантеры» ведут в серии со счётом 3-1 и находятся в шаге от победы в финале плей-офф НХЛ.