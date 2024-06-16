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Канарейкин ответил на вопрос, чья игра ему нравится больше — Бобровского или Шестёркина

Канарейкин ответил на вопрос, чья игра ему нравится больше — Бобровского или Шестёркина
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин сделал выбор между российскими голкиперами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сергеем Бобровским и Игорем Шестёркиным.

– Бобровский нравится вам больше, чем Шестёркин?
– На данный момент да. Игра Бобровского – это основа успехов «Флориды». То, что он делает в воротах, – это невероятный уровень. Он совершает прекрасные сейвы и правильно взаимодействует с защитниками, подчищает за ними все огрехи. Это даёт команде дополнительный импульс и ведёт её к победе, – приводит слова Канарейкина Metaraitings.

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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