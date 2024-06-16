«Мы страшный клуб». Нападающий «Эдмонтона» — о разгромной победе над «Флоридой»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Браун высказался о разгромной победе над «Флоридой Пантерз» со счётом 8:1 в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

«Я чувствую, что нам комфортнее всего, когда мы оказываемся прижаты к стене. Это как раз то, что мы показали в начале года, когда мы были на последнем издыхании, нас прижали к стенке и мы вышли и совершили несколько исторических побед, так что я думаю, что в этом отношении мы новый клуб.

Когда мы входим в ритм и начинаем играть в свой фирменный хоккей, мы понимаем, на что способны, и в субботу вечером мы точно знали это. Мы страшный клуб.

Я думаю, мы понимаем, что это значит. Я имею в виду, что они будут на домашнем льду. Это будет нелегко, но мы знаем рецепт победы, и теперь, когда он свеж в нашей памяти, просто повторим его», — приводит слова Брауна пресс-служба НХЛ.