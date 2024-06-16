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«Мы страшный клуб». Нападающий «Эдмонтона» — о разгромной победе над «Флоридой»

«Мы страшный клуб». Нападающий «Эдмонтона» — о разгромной победе над «Флоридой»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Браун высказался о разгромной победе над «Флоридой Пантерз» со счётом 8:1 в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    

«Я чувствую, что нам комфортнее всего, когда мы оказываемся прижаты к стене. Это как раз то, что мы показали в начале года, когда мы были на последнем издыхании, нас прижали к стенке и мы вышли и совершили несколько исторических побед, так что я думаю, что в этом отношении мы новый клуб.

Когда мы входим в ритм и начинаем играть в свой фирменный хоккей, мы понимаем, на что способны, и в субботу вечером мы точно знали это. Мы страшный клуб.

Я думаю, мы понимаем, что это значит. Я имею в виду, что они будут на домашнем льду. Это будет нелегко, но мы знаем рецепт победы, и теперь, когда он свеж в нашей памяти, просто повторим его», — приводит слова Брауна пресс-служба НХЛ.

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