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Потапов — о «Локомотиве»: это самая сбалансированная команда на данный момент

Потапов — о «Локомотиве»: это самая сбалансированная команда на данный момент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о подборе игроков «Локомотива» после перехода нападающего Александра Радулова.

— То есть главным будут взаимоотношения Александра Радулова с главным тренером «Локомотива»?
— Конечно, это основная часть и от этого будет много зависеть. Плюс в тренерском штабе есть ещё Дмитрий Юшкевич. И я очень рад за Александра Радулова. Некоторые эксперты говорили, что он всё, что уже не нужен. А я нисколько не сомневался, что он подпишет контракт, и на неплохие деньги. Ещё и в команде, которая, как я считаю, в это межсезонье только укрепилась и по-прежнему является претендентом на Кубок Гагарина. Я уже говорил, что «Локомотив» теперь на долгие годы и даже выстраивается династия. Для меня это самая сбалансированная команда на данный момент, — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

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