Форвард «Ойлерз» Браун: много разговоров о Бобровском, но Скиннер просто зверь
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Браун оценил игру вратаря команды Стюарта Скиннера и его сейв после броска нападающего «Флориды» Картера Вераге в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ (8:1).
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5) 2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5) 2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5) 3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5) 4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5) 5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5) 6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3) 7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5) 8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)
«Это был сигнал к действию. В первых трёх матчах было много разговоров о Бобровском, но у нас в воротах стоит молодой парень, у которого зрелая душа, и он играет намного лучше, чем я мог бы играть в его возрасте. Каждый раз, сталкиваясь с трудностями, он просто зверь», — приводит слова Брауна Washington Post.
Напомним, сейчас «Эдмонтон» уступает в серии со счётом 1-3 и находится в шаге от проигрыша в финале Кубка Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.
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