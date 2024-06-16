Форвард «Ойлерз» Браун: много разговоров о Бобровском, но Скиннер просто зверь

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Браун оценил игру вратаря команды Стюарта Скиннера и его сейв после броска нападающего «Флориды» Картера Вераге в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ (8:1).

«Это был сигнал к действию. В первых трёх матчах было много разговоров о Бобровском, но у нас в воротах стоит молодой парень, у которого зрелая душа, и он играет намного лучше, чем я мог бы играть в его возрасте. Каждый раз, сталкиваясь с трудностями, он просто зверь», — приводит слова Брауна Washington Post.

Напомним, сейчас «Эдмонтон» уступает в серии со счётом 1-3 и находится в шаге от проигрыша в финале Кубка Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.