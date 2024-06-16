Кожевников: Макдэвид — единственный, кто претендует на побитие рекорда Овечкина и Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — единственный, кто может претендовать на побитие рекорда Уэйна Гретцки и Александра Овечкина.

— Макдэвид побил рекорды Малкина и Гретцки. Что думаете об этом?

— Великий! Это единственный человек, который, если не будет травм, будет претендовать на побитие рекорда Овечкина и Гретцки.

— По голам или по очкам?

— И по очкам, и по голам. Он просто замечательный! Он и эти три матча-то, которые «Эдмонтон» проиграл, чудеса творил. Просто Бобровский — титановая стена, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в четвёртом матче серии с «Флоридой» Макдэвид набрал четыре (1+3) очка и превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (31) по ассистам за один розыгрыш в истории плей-офф НХЛ, а также рекорд российского нападающего Евгения Малкина по количеству очков в матчах Кубка Стэнли среди действующих игроков.