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Главный тренер «Эдмонтона» — о настрое команды: все веселятся и чувствуют себя уверенно

Главный тренер «Эдмонтона» — о настрое команды: все веселятся и чувствуют себя уверенно
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Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох высказался о состоянии команды после первой победы над «Флоридой» (8:1) в финальной серии (1-3) плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    

«Во-первых, это 271-й день сезона. Мы долго работали и хотим достичь поставленных целей. А ещё они любят друг друга, им нравится проводить время вместе, они хотят побеждать, и я думаю, что это помогает им чувствовать себя непринуждённо. Мы так долго к этому шли. Давайте наслаждаться тем, что у нас осталось, а у нас осталось не так уж много. Так что нужно выжать из этого максимум и постараться максимально продлить серию.

Мы прижаты к стене. И я знаю, что Коннор Браун вчера в послематчевом интервью говорил об этом, о том, что мы были лучшими в своей игре. На протяжении сезона мы много раз оказывались в безвыходном положении. Очевидно, что это не тот случай, когда люди считали нас неудачниками, в эту команду очень верят. И если мы будем играть как можно лучше, у нас будет возможность перевернуть серию. Нам нужны прорывы, и мы смогли переломить игру прошлой ночью. Мы чувствуем, что не смогли сделать это в первой части серии.

Но да, я думаю, что все веселятся и чувствуют себя непринуждённо и уверенно», — приводит слова Ноблоха CTV News Edmonton.

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