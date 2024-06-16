Главный тренер «Эдмонтона» — о настрое команды: все веселятся и чувствуют себя уверенно

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох высказался о состоянии команды после первой победы над «Флоридой» (8:1) в финальной серии (1-3) плей-офф НХЛ.

«Во-первых, это 271-й день сезона. Мы долго работали и хотим достичь поставленных целей. А ещё они любят друг друга, им нравится проводить время вместе, они хотят побеждать, и я думаю, что это помогает им чувствовать себя непринуждённо. Мы так долго к этому шли. Давайте наслаждаться тем, что у нас осталось, а у нас осталось не так уж много. Так что нужно выжать из этого максимум и постараться максимально продлить серию.

Мы прижаты к стене. И я знаю, что Коннор Браун вчера в послематчевом интервью говорил об этом, о том, что мы были лучшими в своей игре. На протяжении сезона мы много раз оказывались в безвыходном положении. Очевидно, что это не тот случай, когда люди считали нас неудачниками, в эту команду очень верят. И если мы будем играть как можно лучше, у нас будет возможность перевернуть серию. Нам нужны прорывы, и мы смогли переломить игру прошлой ночью. Мы чувствуем, что не смогли сделать это в первой части серии.

Но да, я думаю, что все веселятся и чувствуют себя непринуждённо и уверенно», — приводит слова Ноблоха CTV News Edmonton.