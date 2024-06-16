Тренер «Флориды» Морис прокомментировал массовую потасовку с участием Ткачука и Макдэвида

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о массовой потасовке, произошедшей во втором периоде четвёртого матча финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (1:8), в которой участвовали Мэттью Ткачук и Коннор Макдэвид.

«На самом деле это не в духе того, как проходит эта серия. Столкновений было не так уж много, но все соперничают, и, чтобы быть великим в этой лиге, нужно обладать сильным характером. Так что время от времени вы будете в этом убеждаться», — приводит слова Мориса The Hockey News.

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.