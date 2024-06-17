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Гол Мирошниченко помог «Херши Беарс» обыграть «Коачеллу» в матче финала плей-офф АХЛ

Гол Мирошниченко помог «Херши Беарс» обыграть «Коачеллу» в матче финала плей-офф АХЛ
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«Херши Беарс», фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз», обыграл «Коачеллу Вэлли Файрбёрдс» во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 5:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Иван Мирошниченко, Джимми Хантингтон, Пьерик Дюбе и Харди Хаман Актелл (дважды). За «Коачеллу» отличились Люк Хенман и Мариан Студенич.

Напомним, в предыдущем матче финала «Херши Беарс» проиграл «Коачеллу Вэлли Файрбёрдс» со счётом 3:4. Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч между командами состоится 19 июня, начало – 06:00 мск.

Отметим, что «Херши Бэрс» является действующим победителем АХЛ. В финальной серии прошлого года команда обыграла именно «Коачеллу Вэлли Файрбёрдс».

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