Плющев: вратарской школы в России нет, есть только самородки

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что в России имеются проблемы с качественной вратарской школой, а отличные вратари появляются благодаря таланту самих хоккеистов.

«Шестёркин и Бобровский – классные вратари. Правда, мне жаль, что вратарской школы у нас нет. У нас есть только самородки. Бобровский – самородок, но в России нет современной и конкурентоспособной системы подготовки. Так что этими хоккеистами можно восхищаться, раз клубы НХЛ увидели их мастерство и отдали им своё предпочтение. Кто из них лучше, я сказать не могу. Могу только пожелать им обоим удачи в дальнейшей карьере», – цитирует Плющева Metaratings.ru.

Три российских вратаря становились обладателями «Везина Трофи» — лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Этими вратарями стали Сергей Бобровский (дважды), Игорь Шестёркин и Андрей Василевский.