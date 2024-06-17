Р. Давыдов: в пятой игре серия закончится, и Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой

Тренер ярославского «Локомотива» Рашит Давыдов поделился впечатлениями от игры вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в четвёртом матче финала Кубка Стэнли, и заявил, что «Пантерз» выиграют пятый матч и станут чемпионами. В четвёром матче российский голкипер пропустил пять шайб и впервые в этом плей-офф был заменён по ходу матча.

«Это можно назвать разгромом со стороны «Эдмонтона». Несмотря на это, в пятой игре серия закончится, и Сергей Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой. Я в этом уверен», — цитирует Давыдова Metaratings.ru.

Бобровский считается основным претендентом на приз лучшему игроку в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин одержал 15 побед в 21 матче с 90,9% отражённых бросков и двумя шат-аутами. Пятый матч пройдёт 19 июня на домашней площадке «Флориды».