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Р. Давыдов: в пятой игре серия закончится, и Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой

Р. Давыдов: в пятой игре серия закончится, и Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой
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Тренер ярославского «Локомотива» Рашит Давыдов поделился впечатлениями от игры вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в четвёртом матче финала Кубка Стэнли, и заявил, что «Пантерз» выиграют пятый матч и станут чемпионами. В четвёром матче российский голкипер пропустил пять шайб и впервые в этом плей-офф был заменён по ходу матча.

«Это можно назвать разгромом со стороны «Эдмонтона». Несмотря на это, в пятой игре серия закончится, и Сергей Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой. Я в этом уверен», — цитирует Давыдова Metaratings.ru.

Бобровский считается основным претендентом на приз лучшему игроку в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин одержал 15 побед в 21 матче с 90,9% отражённых бросков и двумя шат-аутами. Пятый матч пройдёт 19 июня на домашней площадке «Флориды».

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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