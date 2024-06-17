Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

М. Бирюков: от блата в российском хоккее полностью не уйти, можно лишь минимизировать

М. Бирюков: от блата в российском хоккее полностью не уйти, можно лишь минимизировать
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков считает, что от блата в российском хоккее уйти невозможно. Недавно бывший голкипер сборной России занял должность спортивного директора санкт-петербургского «Динамо» в ВХЛ.

«Поработав в качестве менеджера, я пришёл к выводу, что, к сожалению, в российском хоккее от этого полностью не уйти. Можно только минимизировать, с умом подойти к этому моменту, чтобы не влияло на развитие других ребят и системы в клубе… Если брать глобально, то блата, наверное, тяжело избежать в наших реалиях.

Но с этим можно и нужно бороться. И мы это делаем. Но знаю организации, где это неизбежно. Либо принимаешь правила игры с самого верха, от тех, кто платит зарплату, либо там не работаешь. Но если согласился, то самое главное – не забыть развивать молодых ребят, дать им дорогу, а не перекрыть кислород», — сказал Бирюков в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Ранее руководитель штаба сборных команд России по хоккею, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что Федерация хоккея России борется с неправильной коммерциализацией в спорте, чтобы избежать блата в детском хоккее.

Материалы по теме
Ротенберг: мы боремся с коммерциализацией в спорте, когда есть блатные дети
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android