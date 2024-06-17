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Иван Демидов — лучший правый крайний форвард драфта НХЛ — 2024 по версии сайта лиги

Иван Демидов — лучший правый крайний форвард драфта НХЛ — 2024 по версии сайта лиги
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Нападающий системы СКА Иван Демидов – лучший правый крайний форвард драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. В десятку лучших попал ещё один россиянин — Матвей Гридин, ставший лучшим бомбардиром USHL.

1. Иван Демидов («СКА-1946», МХЛ).
2. Беккетт Сенеке («Ошава», юниорская лига Онтарио).
3. Михаэль Брандсегг-Нюгард (Мора, Allsvenskan, сборная Норвегии).
4. Лиам Гринтри («Виндзор», юниорская лига Онтарио).
5. Терик Параскак («Принс Джордж», Западная хоккейная лига).
6. Эмил Хемминг (ТПС, чемпионат Финляндии).
7. Сэм О’Райлли («Лондон», юниорская лига Онтарио).
8. Райдер Ричи («Принс Альберт», Западная хоккейная лига).
9. Максим Массе («Шикутими», юниорская лига Квебека).
10. Матвей Гридин («Маскигон», USHL).

Ранее стало известно, что защитник «Торпедо» Антон Силаев и нападающий «СКА-1946» Иван Демидов вошли в топ-3 рейтинга предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey News. Драфт состоится 28-29 июля в Лас-Вегасе.

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