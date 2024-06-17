Форвард «Эдмонтона» о разгроме «Флориды»: главное, не витать в облаках после такой победы

Нападающий «Эдмонтона» Дилан Холлоуэй заявил, что хоккеистам «Ойлерз» надо не переоценивать свои силы после разгромной победы над «Флоридой» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли (8:1). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».

«Я думаю, самое главное для нас – не витать в облаках после такой победы. Очевидно, что это была крупная победа, но мы всё ещё знаем, каковы обстоятельства, мы всё ещё проигрываем со счётом 1–3 в серии. Итак, самое важное для нас — просто забыть об этом матче и продолжать использовать это, зная, что мы можем это сделать, но просто двигаться вперёд», — цитирует форварда пресс-служба клуба.

Холлоуэй стал самым молодым игроком в истории клуба, забившим более одного гола в игре финала Кубка Стэнли. В четвёртой игре финала форвард отметился дублем в возрасте 22 лет и 266 дней.