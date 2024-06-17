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Форвард «Эдмонтона» о разгроме «Флориды»: главное, не витать в облаках после такой победы

Форвард «Эдмонтона» о разгроме «Флориды»: главное, не витать в облаках после такой победы
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Нападающий «Эдмонтона» Дилан Холлоуэй заявил, что хоккеистам «Ойлерз» надо не переоценивать свои силы после разгромной победы над «Флоридой» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли (8:1). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».

«Я думаю, самое главное для нас – не витать в облаках после такой победы. Очевидно, что это была крупная победа, но мы всё ещё знаем, каковы обстоятельства, мы всё ещё проигрываем со счётом 1–3 в серии. Итак, самое важное для нас — просто забыть об этом матче и продолжать использовать это, зная, что мы можем это сделать, но просто двигаться вперёд», — цитирует форварда пресс-служба клуба.

Холлоуэй стал самым молодым игроком в истории клуба, забившим более одного гола в игре финала Кубка Стэнли. В четвёртой игре финала форвард отметился дублем в возрасте 22 лет и 266 дней.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
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