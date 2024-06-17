«Ак Барс» подписал контракт с защитником Альбертом Яруллиным. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Игрок обороны является воспитанником «Ак Барса».

Напомним, Яруллин покинул казанский клуб после сезона-2020/2021. За свою карьеру в «Ак Барсе» Альберт сыграл 342 встречи, в которых забросил 23 шайбы и отдал 77 результативных передач, набрав в общей сложности 100 очков. В составе казанского клуба Яруллин стал обладателем Кубка Гагарина — 2018.

В прошедшем сезоне 30-летний игрок обороны сыграл 63 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Яруллин провёл 14 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла.