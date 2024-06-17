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«Адмирал» подписал контракт с нападающим Джеком Родевальдом

«Адмирал» подписал контракт с нападающим Джеком Родевальдом
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«Адмирал» подписал контракт с нападающим Джеком Родевальдом. Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, соглашение с 30-летним канадским форвардом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Новый сезон для Джека станет третьим в КХЛ. До этого канадец, умеющий играть как в центре, так и с краю, представлял «Куньлунь Ред Стар». В дебютный год в КХЛ набрал 27 (12+15) очков в 52 матчах. По ходу прошлого сезона перешёл в «Трактор», с которым дошёл до полуфинала Кубка Гагарина. Всего за прошлый сезон канадец провёл 59 матчей, набрал 21 (8+13) очко и ещё пять в плей-офф.

Всего в КХЛ на счету канадского нападающего 125 матчей, в которых Родевальд набрал 53 очка — забросил 22 шайбы и отдал 31 результативную передачу.

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