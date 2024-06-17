Валиуллин — о подписании Яруллина: он хорошо понимает, что значит выступать за «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с защитником Альбертом Яруллиным.

«Мы очень рады возвращению Альберта домой. Яруллин – не только наш воспитанник, но и один из ведущих защитников лиги с огромным опытом, в том числе чемпионским. Он обладает всеми нужными нам качествами: надёжной работой в обороне, навыком игры в большинстве, правым хватом. Альберт отлично знаком с требованиями нашего нового тренерского штаба, а также хорошо понимает, что значит выступать за «Ак Барс», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 30-летний игрок обороны сыграл 63 матча за «Трактор», в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Яруллин провёл 14 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла.