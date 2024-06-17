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«Возвращаюсь домой». Яруллин поделился эмоциями от подписания контракта с «Ак Барсом»

«Возвращаюсь домой». Яруллин поделился эмоциями от подписания контракта с «Ак Барсом»
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Защитник Альберт Яруллин оценил подписание контракта с «Ак Барсом». Игрок обороны является воспитанником казанского клуба.

«Возвращаюсь домой только с лучшими эмоциями. «Ак Барс» поставил меня на коньки, всё моё развитие как игрока и как личности прошло здесь. Даже играя в других командах, я ощущал, насколько приятно выступать в родном городе, и всегда переживал за команду. Очень рад, что снова буду защищать цвета «Ак Барса» и Татарстана. Благодарю клуб за доверие и комфортные переговоры. От предстоящих сезонов ожидаю только побед, в Казани не может быть других задач. Хочется оторваться от других клубов в гонке за количество кубков!» — цитирует Яруллина пресс-служба клуба.

За свою карьеру в «Ак Барсе» Альберт сыграл 342 встречи, в которых забросил 23 шайбы и отдал 77 результативных передач, набрав в общей сложности 100 очков. В составе казанского клуба Яруллин стал обладателем Кубка Гагарина — 2018.

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