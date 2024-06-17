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Главный тренер «Флориды» рассказал о настроении команды после разгромного поражения

Главный тренер «Флориды» рассказал о настроении команды после разгромного поражения
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о настроении команды после разгромного поражения в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8).

«В профессиональном спорте результаты всегда влияют на настроение и эмоции. Чем дальше команда проходит в плей-офф, тем больше становится эмоций, а их колебания могут стать сильнее. Задача наших опытных игроков – не в том, чтобы игнорировать эти эмоции. Они должны держать их под контролем, чтобы избежать негативного влияния», – цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
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