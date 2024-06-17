Главный тренер «Флориды» рассказал о настроении команды после разгромного поражения

Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о настроении команды после разгромного поражения в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8).

«В профессиональном спорте результаты всегда влияют на настроение и эмоции. Чем дальше команда проходит в плей-офф, тем больше становится эмоций, а их колебания могут стать сильнее. Задача наших опытных игроков – не в том, чтобы игнорировать эти эмоции. Они должны держать их под контролем, чтобы избежать негативного влияния», – цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.