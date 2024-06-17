Терещенко рассказал, как на Бобровского повлияет его замена в четвёртом матче финала КС

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о замене Сергея Бобровского в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Россиянин пропустил пять шайб после 16 бросков и впервые в этом плей-офф был заменён по ходу матча.

«Эта замена никак на Серёгу не повлияет. Он психологически устойчивый и взрослый парень. Бобровский знает, что нужно делать, что нужно поправить в игре. Всё нормально», – цитирует Терещенко Liveresult.

Бобровский считается основным претендентом на приз лучшему игроку в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин одержал 15 побед в 21 матче с 90,9% отражённых бросков и двумя шат-аутами. Пятый матч пройдёт 19 июня на домашней площадке «Флориды». Текущий счёт в финальной серии 3-1 в пользу «Пантерз».