Новичок «Нефтехимика» Лука Профака обратился к болельщикам клуба

Защитник Лука Профака обратился к болельщикам «Нефтехимика» после перехода в клуб. 22-летний канадский игрок обороны заключил однолетний контракт с нижнекамским клубом в текущее межсезонье.

«Привет, болельщики «Нефтехимика». С вами Лука Профака. Рад присоединиться к команде. С нетерпением жду вас на трибунах», – цитирует Профаку пресс-служба клуба.

Игрок обороны в прошлом сезоне выступал в составе «Сан-Диего Галлз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), за который провёл 27 матчей и отдал одну результативную передачу. Также защитник играл в «Талса Ойлерз» (фарм-клуб «Сан-Диего») в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). Там он принял участие в 29 матчах и набрал 12 (3+9) баллов за результативность.