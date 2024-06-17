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«Его хотели оставить в «Тракторе». Щитов оценил переход защитника Яруллина в «Ак Барс»

«Его хотели оставить в «Тракторе». Щитов оценил переход защитника Яруллина в «Ак Барс»
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Известный в прошлом защитник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов высказался о переходе защитника Альберта Яруллина в «Ак Барс». Игрок обороны является воспитанником казанского клуба.

«Яруллин знаком тренеру Анвару Гатиятулину, они в «Тракторе» работали. Его хотели оставить в челябинском клубе, но по каким-то причинам этого не получилось. Яруллин вернулся в родной клуб, в родной город. Это лидер и опытный защитник. Думаю, что он поможет «Ак Барсу», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 30-летний игрок обороны сыграл 63 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Яруллин провёл 14 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла.

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